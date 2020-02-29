ГД ответила на нежелание Украины праздновать День Победы

Дмитрий Новиков считает, что Владимир Зеленский "не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты".

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона не планирует отмечать День Победы 9 мая.

Российский депутат считает, что такое заявление было направлено на разрушение исторической памяти. Кроме того Новиков подчеркнул, что любой представитель власти должен прежде всего оставаться человеком, особенно когда речь идет о победе над фашизмом, так как ее удалось достигнуть благодаря всем народам СССР, включая украинцев. Он добавил, что лидер Украины Владимир Зеленский "не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты", пишет RT.