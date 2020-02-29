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Украина отказалась праздновать День Победы

29.02.2020 14:18
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Украина отказалась праздновать День Победы

Вадим Пристайко заявил, что Украина вместе в другими странами Европы движется к тому, чтобы осознать причины трагедии и простить друг друга.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что страна не будет праздновать День Победы 9 мая. Он отметил, что украинское правительство вместе в другими европейскими государствами движется к тому, чтобы осознать причины трагедии и простить друг друга. По мнению Пристайко, празднование Дня Победы должно идти в этом направлении.

В 2018 году тогдашний украинский президент Петр Порошенко заявил: Киев смог "дистанцироваться от кремлевского победобесия", добавив, что Украина не стремиться присвоить себе общую победу над нацизмом, пишет РБК.

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