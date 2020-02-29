США хотят отказаться от применения астанинского формата в Сирии

Келли Крафт заявила, что США по-прежнему будут поддерживать Турцию.

В пятницу, 28 февраля, на заседании Совета Безопасности, посвященном урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт призвала отказаться от астанинского формата. По ее словам, для разрешения сирийского конфликта нельзя возвращаться к данному формату, так как он "сломан и не подлежит восстановлению".

Также Крафт подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему будет поддерживать Турцию, ведь эта страна является союзником Соединенных Штатов Америки по НАТО, пишет ТАСС.