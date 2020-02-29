Занимательная математика. Почему у нас появляется високосный день

Возможно, вы заметили, что в календаре в этом году есть дополнительный день. Это високосный день! Високосный день - это еще одно название 29 февраля, дата, которая обычно наступает каждые четыре года.

Почему 29 февраля не появляется в календаре каждый год? Несовершенное соответствие между продолжительностью календарного года и орбитой Земли приводит к необходимости регулярно вносить небольшие изменения в наш календарь.

Продолжительность года основана на том, сколько времени требуется планете, чтобы вращаться вокруг Солнца. Земле требуется около 365,2422 дня, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Это примерно на шесть часов больше, чем 365 дней, которые мы обычно включаем в календарный год. В результате каждые четыре года у нас появляется около 24 дополнительных часов, которые мы добавляем в календарь в конце февраля в виде високосного дня. Без високосного дня даты ежегодных событий, таких как равноденствия и солнцестояния, будут медленно сдвигаться к концу года, меняя даты каждого сезона. После всего лишь столетия без високосного дня лето не начнется до середины июля!

Но на этом своеобразные корректировки не заканчиваются. Если бы Земля вращалась вокруг Солнца ровно за 365 дней и шесть часов, эта система добавления високосного дня каждые четыре года не потребовала бы никаких исключений. Однако Земле требуется немного больше времени, чтобы пройти по орбите вокруг Солнца. Округление и вставка 24-часового високосного дня каждые четыре года добавляет около 45 дополнительных минут к каждому четырехлетнему високосному циклу. Это составляет примерно три дня каждые 400 лет. Чтобы исправить это, годы, которые делятся на 100, не имеют високосных дней, если они также не делятся на 400. Если вы посчитаете, вы увидите, что 2000 год был високосным, но 2100, 2200 и 2300 не будут, пишет JPLNASA.

В этот дополнительный високосный день многие люди делают что-нибудь необычное, например, пишут послание или стихи, которые будут открыты только через четыре года в следующий високосный день. А некоторые используют дополнительные 24 часа для того, чтобы немного отдохнуть!