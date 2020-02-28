Путин и Эрдоган провели переговоры по ситуации в Идлибе

В Кремле подтвердили прошедший телефонный разговор глав России и Турции по ситуации в Идлибе.

Главы России и Турции провели телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе, которые состоялись по просьбе турецкой стороны. Президенты подробно обсудили необходимые действия сторон в зоне конфликта и подтвердили свою приверженность всем предыдущим договоренностям по нормализации обстановки в регионе.

Среди обязательных к выполнению целей лидеры отметили отмежевание нормальной оппозиции от террористов, очистку от вооружений «внутреннего пояса» Сирии для того, чтобы предотвратить обстрел мест дислокации сирийских военных и российской военной базы, а также обеспечение свободного пользования всеми автомагистралями, пишет РБК.