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В Минфине объяснили падение курса рубля

28.02.2020 22:58
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В Минфине объяснили падение курса рубля

По словам главы Минфина Антона Силуанова, курс национальной валюты падает из-за снижения стоимости нефти.

Снижение курса российского рубля происходит на фоне падения цен на нефть. С таким заявлением выступил глава Минфина России Антон Силуанов. Министр отметил, что в настоящее время, действующее в России бюджетное правило сдерживает серьезные колебания курса рубля, тем не менее, полностью нивелировать негативные влияния оно не может, пишет РИА Новости. Силуанов считает, что снижение цен на нефть не будет продолжительным, так как себестоимость добычи, особенно сланцевой нефти, достаточно высока. Глава Минфина предлагает дождаться заседания ОПЕК+, которое намечено на 5-6 марта.

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