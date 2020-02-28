Силуанов рассказал о влиянии коронавируса на экономику России

Минфин представит уточненный прогноз по росту ВВП и параметрам бюджета России весной.

Прогноз Минфина по росту экономики, а также параметры бюджета России будут пересмотрены с учетом влияния, оказываемого коронавирусом. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, корректировки будут произведены весной, когда будет понятно, насколько длительным будет распространение коронавируса и какие последствия он окажет на мировую экономику и рост ВВП отдельных стран. При этом Силуанов уточнил, что все расходы бюджета будут в обязательном порядке профинансированы, даже в том случае, если стоимость нефти опустится до $30 за баррель, пишет ТАСС.