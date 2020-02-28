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На Украине уверены в неспособности России "взять" Одессу

28.02.2020 22:27
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На Украине уверены в неспособности России "взять" Одессу

Украина обладает достаточным военным потенциалом для того, чтобы защитить берег страны и не дать России захватить Одессу.

Первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов отметил высокую готовность Украины к военным действиям со стороны России. По его словам, если российские войска попробуют высадиться на берег, в случае возникновения конфликта между странами, то Украина без сомнения сможет помешать им. Тарасов особо отметил, что у России не хватит сил, чтобы "взять" Одессу.

Тем не менее, вице-адмирал считает, что Украина должна выстраивать более сильную оборону на море, чтобы не допустить потенциального противника к своим берегам. Стране необходимо усилить защиту своих портов, восстановить систему наблюдения и увеличить силы сдерживания противника на море, пишет РИА Новости.

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