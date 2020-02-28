Украина ввела температурный контроль для въезжающих из России

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что под контролем находятся все КПП.

Начиная с пятницы, Украина вводит температурный контроль для тех, кто прибывает в страну из России. Как передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, информация об этом поступила от главы МВД Арсена Авакова. Он проинформировал, что в данный момент в ведомстве есть соответствующий протокол, который предусматривает действия для пограничников. Аваков подчеркнул, что под контролем находятся все КПП.

Такие меры украинская сторона приняла на фоне эпидемии коронавируса. При этом на территории Украины зараженных нет, в России – три человека, эвакуированных из Китая.