Торги на Мосбирже закрылись очередным падением российских индексов

Основные российские фондовые индексы снова показали падение по итогам торгов.

Согласно данным Московской биржи, российские фондовые индексы уже в течение нескольких дней показывают падение. Не стали исключением и пятничные торги. Так, по данным на конец дня, индекс РТС снизился на 6,24% остановившись на отметке 1299,69 пункта. А индекс Мосбиржи показал падение на 4,48%, опустившись до 2785,08 пункта, обновив худший результат с апреля 2018 года, пишет ТАСС.