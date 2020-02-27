Российские фондовые индексы показали максимальное снижение за два года

Основные российские фондовые индексы снова показывают падение.

Согласно данным Московской биржи, основные российские фондовые индексы снова показывают падение. Так, индекс РТС, по итогам торгового дня, опустился на 5,13 процента составив 1386,2 пункта. А вот индекс Мосбиржи показал падение на 3,37 процента, опустившись до 2915,84 пункта. По словам аналитиков, это максимальное падение индексов за период с 9 апреля 2018 года, пишет Лента.ру.