ВОЗ изменила оценку риска распространения коронавируса

Учитывая последние данные о распространении коронавируса, ВОЗ повысила оценку риска распространения вируса до очень высокой.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения изменила свою оценку риска распространения коронавируса COVID-2019. Теперь организация считает риск распространения вируса очень высоким. Согласно новым данным ВОЗ количество инфицированных коронавирусом достигло 83 368 человек, а за пределами Китая зарегистрировано уже 4 409 случаев заражения. Причем заболевание людей коронавирусом регистрируется в 49 странах, пишет Российская газета.