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Эксперты прогнозируют худший год десятилетия для мировой экономики

28.02.2020 16:21
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Эксперты прогнозируют худший год десятилетия для мировой экономики

Из-за распространения коронавируса текущий год станет худшим годом десятилетия для мировой экономики.

Аналитики Bank of America предсказывают мировой экономике худший год за десятилетие. Об этом сообщает издание Business Insider. По прогнозам экспертов, темпы роста мирового ВВП замедлятся до 2,8%, хотя начиная с 2009 года, когда закончился последний мировой финансовый кризис, мировая экономика ежегодно показывала рост более 3%. Такое замедление мирового экономического развития аналитики связывают с распространением коронавируса COVID-2019, который оказывает серьезное негативное влияние на китайскую экономику и значительно замедлит темпы роста ВВП Китая по итогам текущего года, пишет РБК.

Ранее, серьезные проблемы для роста мировой экономики из-за распространения коронавируса прогнозировал МВФ.

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В МВФ отметили влияние коронавируса на мировую экономику
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