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Коронавирус впервые появился в Белоруссии, Нигерии и Новой Зеландии

28.02.2020 12:03
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Коронавирус впервые появился в Белоруссии, Нигерии и Новой Зеландии

Представители минздравов стран подтвердили случаи заражения вирусной инфекцией.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в Белоруссии, Нигерии и Новой Зеландии. Как пишет Газета.ру со ссылкой на белорусский Минздрав, инфицированным оказался иранский студент, который прилетел из Баку несколько дней назад. В закрытые боксы также поместили тех, кто с ним общался.

В нигерийском Минздраве также подтвердили случай заражения в штате Лагос. Аналогичная информация поступила и от министерства здравоохранения Новой Зеландии, где уточнили, что заболевший коронавирусом приехал из Тегерана с пересадкой через Бали в Окленд 26 февраля.

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