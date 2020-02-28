Коронавирус впервые появился в Белоруссии, Нигерии и Новой Зеландии

Представители минздравов стран подтвердили случаи заражения вирусной инфекцией.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в Белоруссии, Нигерии и Новой Зеландии. Как пишет Газета.ру со ссылкой на белорусский Минздрав, инфицированным оказался иранский студент, который прилетел из Баку несколько дней назад. В закрытые боксы также поместили тех, кто с ним общался.

В нигерийском Минздраве также подтвердили случай заражения в штате Лагос. Аналогичная информация поступила и от министерства здравоохранения Новой Зеландии, где уточнили, что заболевший коронавирусом приехал из Тегерана с пересадкой через Бали в Окленд 26 февраля.