Госдума рассмотрит проект поправок о нарушениях на голосовании по Конституции

За нарушения на голосовании по изменению в Конституцию России будет предусмотрена уголовная ответственность.

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят проект поправок в УК РФ, которые предусматривают введение уголовной ответственности за нарушения, совершенные во время выборов, включая и голосование по изменению Конституции России. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников. Так, нарушителю может грозить штраф или лишение свободы на срок до 4 лет, в зависимости от того, какой тяжести нарушение будет совершено, пишет ТАСС.