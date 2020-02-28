Выходной день для голосования по Конституции будет оплачен не всем

Выходной день 22 апреля будет оплачен только тем, кто работает на окладе.

Член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков дал объяснения по механизму оплаты выходного дня 22 апреля, в который пройдет всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. По его словам, этот день будет оплачен только тем сотрудникам компаний, которые работают на окладе. Тем же, у кого сдельный график работы день голосования оплачен не будет.

Причем Шмаков подчеркнул, что речь вовсе не идет об оплате выходного дня 22 апреля, так как он является дополнительным выходным днем в месяце. Работодатели просто не будут вычитать деньги из заработной платы сотрудника за дополнительный выходной день, пишет РИА Новости.