Минпромторг внес новые автомобили в список облагаемых налогом на роскошь

Налогом на роскошь теперь будут облагаться некоторые модели автомобилей брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Согласно данным Минпромторга, перечень автомобилей, владельцы которых должны платить налог на роскошь, пополнился новыми транспортными средствами. Так, в список внесены некоторые марки автомобилей брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, стоимость которых превышает три миллиона рублей.

Всего в перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь входит 1298 моделей транспортных средств, стоимость которых выше трех миллионов рублей. Так, в категорию машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей добавилось 54 автомобиля, в категорию от 5 до 10 миллионов внесли 38 новых моделей машин, в категорию от 10 до 15 миллионов добавлено всего 3 автомобиля, а вот в самая дорогая категория автомобилей, стоимость которых превышает 15 миллионов рублей пополнилась 9 новыми транспортными средствами, пишет РИА Новости.