Минпромторг дал пояснения по повышению налога на старые авто
Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил детали инициативы по повышению налога на старые автомобили.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, инициатива ведомства о повышении ставки транспортного налога для старых автомобилей, чей экологический класс ниже Евро-3, не коснется личного транспорта россиян. Речь идет о транспортных средствах, используемых в коммерческих целях, а именно, устаревших автобусах и автомобилях. По словам Мантурова, коммерческая техника с экологическим классом ниже Евро-3 наносит вред здоровью россиян и окружающей среде. Поэтому, в рамках программ по улучшению экологии России, ведомство стремится привлечь внимание к приобретению более экологичных транспортных средств, что поможет улучшить здоровье граждан и не будет наносить серьезного вреда экологии, пишет ТАСС.
Написать комментарий
Не хватает денег на полёты на самолётах. Он из всех министров правительства тратит на перелёты больше всех.200 миллионов за 57 перелётов. Видимо перестало хватать. Хочет ещё нагнуть бедных водителей России. Богатые же кататься на дорогих экологичных авто.
Я думаю, что минпромторгу пора ввалить кучу денег на закупку средств производства для России. Полнейший износ станков и оборудования. Развал целых отраслей!