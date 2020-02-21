Минпромторг дал пояснения по повышению налога на старые авто

Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил детали инициативы по повышению налога на старые автомобили.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, инициатива ведомства о повышении ставки транспортного налога для старых автомобилей, чей экологический класс ниже Евро-3, не коснется личного транспорта россиян. Речь идет о транспортных средствах, используемых в коммерческих целях, а именно, устаревших автобусах и автомобилях. По словам Мантурова, коммерческая техника с экологическим классом ниже Евро-3 наносит вред здоровью россиян и окружающей среде. Поэтому, в рамках программ по улучшению экологии России, ведомство стремится привлечь внимание к приобретению более экологичных транспортных средств, что поможет улучшить здоровье граждан и не будет наносить серьезного вреда экологии, пишет ТАСС.