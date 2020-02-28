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Россия нарастила продажу золота в Великобританию

28.02.2020 15:16
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Россия нарастила продажу золота в Великобританию

В прошлом году Россия продала Великобритании золото на $5,33 млрд.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году Россия резко нарастила продажу золота, и почти весь реализованный объем ушел в Великобританию. Так, продажи выросли почти в восемь раз и в денежном выражении составили порядка $5,7 млрд, в Британию же было вывезено золота на $5,33 млрд.

Причем Великобритания увеличила закупки в России не только золота, но и других драгоценных металлов. Так, закупки платины увеличились в два раза и составили $936 млн, также Британия приобрела в 2,5 раза больше российского серебра, на общую сумму в $100 млн, пишет РБК.

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