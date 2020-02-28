Названо число погибших турецких военных в Идлибе

На данный момент известно о 29 погибших турецких военнослужащих, еще 36 человек получили ранения разной степени тяжести.

Как стало известно из официальных источников, во время авиаудара в сирийском Идлибе погибло 29 военнослужащих Турции. Еще 36 человек получили ранения разной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от главы провинции Хатай Рахми Доган в пятницу. До этого поступала информация о гибели 22 турецких военных в ходе авиаудара ВВС Сирии в Идлибе.

В минувший четверг глава Турции Тайип Эрдоган созвал совещание, участниками которого стали главы силовых ведомств и министра иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.