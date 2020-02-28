Археологи обнаружили льва, который бродил по Австралии 23 млн лет назад

Благодаря исследованию австралийских ученых был обнаружен новый вид сумчатых львов, который бродил по землям около северо-западного Квинсленда примерно 23 млн лет назад.

Лев, Lekaneleo roskellyae, был обнаружен в роще Адельс и в районе всемирного наследия Риверли в Квинсленде, Австралия, еще в 1987 году, но был опознан только в недавнем исследовании.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (UNSW) опубликовали свою работу, которая показала, что сумчатый лев размером с кошку отличается от ранее обнаруженных предков, несмотря на то, что его считают новым видом в рамках существующего рода.

Открытие 1987 года обнаружило, что лев принадлежал к роду Priscileo, который позже был изменен на Wakaleo после того, как другой вид был повторно классифицирован. Теперь, исследование показывает, что он формирует совершенно новый род из-за отчетливой разницы в структуре зубов, а также в размерах.

Резюме исследования обрисовывает в общих чертах различия в зубах со львом, имеющим три премоляра и четыре моляра. Кроме того, он отличается тем, что за последние годы он не сильно изменился - между поздним олигоценом и ранним миоценом - по сравнению с видами Wakaleo на начальном этапе.

Род обозначает сходную группу животных, например, Panthera, а вид обозначает особый тип - лев, тигр, ягуар или леопард. Затем существуют подвиды тигра, в том числе бенгальский или сибирский тигр. Это означает, что сумчатые львы, или Thylacoleonidae, являются семьей, в то время как Lekaneleo теперь формируют новый род. Открытая разновидность, конечно же, Lekaneleo roskellyae, пока единственная разновидность в роду.

Район Риверли, внесенный в список Всемирного наследия, является горячей точкой для поиска окаменелостей, поскольку в последние десятилетия там были обнаружены некоторые из самых уникальных окаменелостей Австралии, пишет GIZMODO.

В 1970-х годах было найдено несколько окаменелостей доисторических утконосов, Obdurodon dicksoni, что дало исследователям лучшее представление о современном развитии млекопитающего. Это место также дало миру возможность взглянуть на давно вымершего азаэля Palorchestes, похожего на медведя сумчатого травоядного животного, а также на дальнего родственника валлаби с большими собачьими зубами.