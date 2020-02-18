Ученые обнаружили новое "цветочное захоронение" неандертальцев
Новая находка из знаменитой иранской пещеры может разрешить давние споры о "цветочных захоронениях" неандертальцев, в которых они хоронили своих умерших.
Этот череп неандертальца, хотя и был сглажен тысячами лет отложений и обвалов, вызвал серьезные волнения, когда он был обнаружен в пещере Шанидар в иракском Курдистане в прошлом году.
В настоящее время он передан в аренду Кембриджскому университету в Великобритании, где он сохраняется и сканируется, чтобы помочь построить цифровую реконструкцию по мере удаления большего количества слоев ила, а археологи опубликовали первую статью о том, что они обнаружили в журнале Antiquity.
Ранний анализ показывает, что возраст «Shanidar З» более 70000 лет, и хотя пол еще не определен, у него есть зубы "среднего и старшего возраста".
Но то, что произошло всего несколько десятилетий назад, является не менее важной частью этой истории.
В 1950-х годах американский археолог Ральф Солецки обнаружил в пещере частичные останки 10 неандертальцев. Некоторые из них были сгруппированы вместе, и одна из могил была окружала сгустки древней пыльцы, которые, по словам Солецки, показали, что неандертальцы хоронили своих мертвецов и проводили погребальные обряды с цветами.
"Цветочное захоронение", как стало известно, захватило воображение публики и вызвало многолетний спор о том, что он на самом деле показали раскопки, и действительно ли неандертальцы были способны к такой культурной изощренности.
До начала этого десятилетия дальнейших раскопок на месте не было, поэтому последующее обнаружение новых останков - «Shanidar Z» и других костей, похороненных в таких же "цветочных захоронениях" - является существенным бонусом, пишет журнал Cosmos.
"Получение первичных доказательств такого качества на этом известном неандертальском месте раскопок позволит нам использовать современные технологии для изучения всего, от древней ДНК до давних вопросов о способах неандертальцев хоронить своих умерших и о том, были ли они похожи на наши", - говорит ведущий автор исследования профессор Кембриджского университета Эмма Померой.
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