Ученые обнаружили новое "цветочное захоронение" неандертальцев

Новая находка из знаменитой иранской пещеры может разрешить давние споры о "цветочных захоронениях" неандертальцев, в которых они хоронили своих умерших.

Этот череп неандертальца, хотя и был сглажен тысячами лет отложений и обвалов, вызвал серьезные волнения, когда он был обнаружен в пещере Шанидар в иракском Курдистане в прошлом году.

В настоящее время он передан в аренду Кембриджскому университету в Великобритании, где он сохраняется и сканируется, чтобы помочь построить цифровую реконструкцию по мере удаления большего количества слоев ила, а археологи опубликовали первую статью о том, что они обнаружили в журнале Antiquity.

Ранний анализ показывает, что возраст «Shanidar З» более 70000 лет, и хотя пол еще не определен, у него есть зубы "среднего и старшего возраста".

Но то, что произошло всего несколько десятилетий назад, является не менее важной частью этой истории.

В 1950-х годах американский археолог Ральф Солецки обнаружил в пещере частичные останки 10 неандертальцев. Некоторые из них были сгруппированы вместе, и одна из могил была окружала сгустки древней пыльцы, которые, по словам Солецки, показали, что неандертальцы хоронили своих мертвецов и проводили погребальные обряды с цветами.

"Цветочное захоронение", как стало известно, захватило воображение публики и вызвало многолетний спор о том, что он на самом деле показали раскопки, и действительно ли неандертальцы были способны к такой культурной изощренности.

До начала этого десятилетия дальнейших раскопок на месте не было, поэтому последующее обнаружение новых останков - «Shanidar Z» и других костей, похороненных в таких же "цветочных захоронениях" - является существенным бонусом, пишет журнал Cosmos.