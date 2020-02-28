Синоптики обещают аномально теплый март

Первый месяц весны средняя температура воздуха будет находиться выше нормы, о чем проинформировал представитель Росгидромета.

В начале марта средняя температура воздуха будет находиться выше нормы. Как рассказал в разговоре с РИА Новости представитель Росгидромета Юрий Варакин, речь идет об арктической зоне Урала, Норильске и Западной Сибири.

Он пояснил, что в Центральном федеральном округе (в частности, в Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской и других областях) температура будет выше на семь-десять градусов. А вот в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, как утверждает синоптик, воздух будет выше нормы на пять-шесть градусов. Вместе с этим в московском регионе температур со знаком «минус» не прогнозируется.