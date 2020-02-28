В Анкаре усилена охрана российского посольства

Это произошло на фоне событий в Идлибе, во время которых стало о гибели 33 военнослужащих Турции.

Турецкие власти приняли решение об усилении посольства России в Анкаре. Как передает РИА Новости, это произошло на фоне событий в Идлибе, в ходе которых погибло 33 военнослужащих. Как уточняется, по периметру здания посольства на дежурство заступило несколько полицейских машин. Также на соседних улицах дежурят вооруженные полицейские патрули. В целом, как отмечается, район характеризуется спокойной обстановкой. Как отметила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, Турция принимает исчерпывающие меры, отметила она.