В Германии рекомендуют жителям запастись продуктами и водой на случай карантина

В настоящее время в Германии официально подтверждено 22 случая заражения коронавирусом.

Федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах опубликовало список рекомендуемых вещей и продуктов, которые могут понадобиться жителям для проведения карантина. Такая рекомендация выпущена на случай распространения коронавируса на территории страны и объявления карантина. Так, ведомство советует в обязательном порядке иметь 20 л питьевой воды, 3,5 кг крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 2,5 кг консервированных овощей и орехов, 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 кг молочных продуктов, 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 кг жира и растительного масла. Причем этот состав продуктов предназначен для одного человека и рассчитан на проведение им 10-дневного карантина.

Также, в списке присутствуют такие продукты, как сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад. И, конечно, рекомендуется иметь в доме большой запас медикаментов, особенно тех лекарственных средств, которые человек должен принимать постоянно, свечи, газовую горелку, фонарь, батарейки и средства для дезинфекции, пишет РИА Новости.