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Российские истребители попали под обстрел турецких военных в Сирии

27.02.2020 16:00
Комментарии: 2
Российские истребители попали под обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие военные наносят ракетные удары по российским истребителям в сирийском Идлибе.

Военные подразделения Турции, расположенные в сирийском Идлибе, вместе с боевиками сирийской оппозиции пытаются сбивать российские истребители нанося ракетные удары по авиационной технике. Об этом сообщил телеканал "Россия-24". По информации канала, в настоящее время в районе Идлиба боевики, при помощи турецких военных, атакуют позиции правительственных сил Сирии, которые поддерживает российская авиация. При этом, боевики и турецкая сторона активно используют переносные зенитные ракетные комплексы для нанесения ударов по российским самолетам, пишет Интерфакс.

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17:36 0 0
Ольга:

Покушение на атаку либо атака на воздушное судно ВКС должно наказываться путём дистанционного уничтожения подчистую сил и средств османят и других террористов секторами поверхности 3х3 км с центром в точке, из которой было покушение, и с заглублением от 5 до 25 метров (глубина корректируется по необходимости).

16:29 1 0
Игроь:

Игорь Не хрен было лезть в Сирию, геостратеги, ети их

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