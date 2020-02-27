Российские истребители попали под обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие военные наносят ракетные удары по российским истребителям в сирийском Идлибе.

Военные подразделения Турции, расположенные в сирийском Идлибе, вместе с боевиками сирийской оппозиции пытаются сбивать российские истребители нанося ракетные удары по авиационной технике. Об этом сообщил телеканал "Россия-24". По информации канала, в настоящее время в районе Идлиба боевики, при помощи турецких военных, атакуют позиции правительственных сил Сирии, которые поддерживает российская авиация. При этом, боевики и турецкая сторона активно используют переносные зенитные ракетные комплексы для нанесения ударов по российским самолетам, пишет Интерфакс.