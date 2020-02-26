Бабочки пользуются «акустическим камуфляжем» для того, чтобы скрываться от летучих мышей

Новое исследование показывает, что бабочки могут «прятаться» от охотящихся на них летучих мышей, пользующихся эхолокацией.

Ночные бабочки не могут слышать и предпринимать уклончивые действия против ультразвуковых вызовов летучих мышей, но они создали своеобразный «плащ-невидимку» с шумоподавлением, не позволяющий летучим мышам узнать об их местоположении.

Динамика взаимодействий летучих мышей является ошеломляющим примером адаптивных реакций добычи и хищника. Летучие мыши, которые плохо видят ночью, используют серию ультразвуковых эхолокационных вызовов, чтобы отследить и поймать добычу. Они могут испускать высокочастотные звуки, волны от которых отражаются от различных объектов и улавливаются их ушами. Эта звуковая карта строит картину окружения летучей мыши.

Команда исследователей из Школы биологических наук в Бристоле (Бристольский университет) изучила внешние характеристики двух видов глухой моли, Antherina suraka и Callosamia promethea. Ученые заметили, что волоски на их теле выглядят структурно похожими на материалы, используемые для шумоизоляции, и заинтересовались, выполняют ли они роль акустического камуфляжа, поглощающего сигналы эхолокации.

Статья с результатаи исследования представлена на страницах royalsocietypublishing.org.

Используя сканирующую электронную микроскопию, ученые смогли наблюдать, что произошло, когда звуковая энергия, подобная той, что была у хищных летучих мышей, была направлена ​​на моль. Исследователи обнаружили, что пушистые волоски на телах ночных бабочек способны поглощать до 85% звука. В дикой природе это может затруднить способность летучей мыши обнаруживать присутствие моли почти на четверть, а это значит, что глухие бабочки могут уклониться от хищника, даже не поднимая кончика крыла.

«Мы были поражены, увидев, что эти необычные насекомые смогли достичь того же уровня звукопоглощения, что и коммерчески доступные технические звукопоглотители, и в то же время они намного тоньше и легче», – отметил профессор Томас Нил, являющийся ведущим автором исследования.

Он также добавил, что теперь, благодаря данному открытию, ученые ищут способы, с помощью которых можно будет усовершенствовать различные звукоизоляционные материалы, пишет iflscience.com