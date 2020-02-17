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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

17.02.2020 23:59
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В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Вместе с появлением недорогих авто американской марки, российский рынок покинет бренд Ravon.

Об этом стало известно благодаря информации, представленной пресс-службой UzAuto Motors, сообщает tvoe-avto.

Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.

По данным UzAuto Motors, авто под брендом Chevrolet, будут продавать не только в РФ, но и в Казахстане и Республике Беларусь.

По предварительной информации, бренд Ravon не будет представлен на отечественном рынке уже в середине 2020 г.

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