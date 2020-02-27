Президент рассказал о выплате Россией долгов всех бывших республик СССР

Россия является правопреемницей и СССР и Российской империи, поэтому взяла на себя обязательства по выплате долгов всех бывших республик СССР.

Во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, президент России Владимир Путин заявил, что в преамбуле Конституции РФ говорится о тысячелетней истории России, подразумевается, что наша страна является преемницей и СССР и Российской империи. Президент подчеркнул, что именно поэтому, Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех бывших республик Союза, в обмен на возвращение ей активов, пишет РИА Новости. Правда, как отметил Владимир Путин, не все эти активы России вернули, хотя наша страна погасила все кредитные обязательства, которые, надо сказать, исчислялись миллиардами. "Только за Украину 16 миллиардов выплатили", напомнил президент.