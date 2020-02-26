Президент согласовал дату проведения голосования по Конституции РФ

Владимир Путин согласился с предложением сопредседателя рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса о проведении голосования 22 апреля.

Президент России Владимир Путин выбрал дату проведения народного голосования по внесению изменений в Конституцию России. Глава государства согласился с тем предложением, которое озвучил на рабочей встрече сопредседатель рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас и принял решение назначить проведение мероприятия на 22 апреля.

Об утверждении даты голосования сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павел Крашенинников, подчеркнув, что день голосования 22 апреля будет выходным днем, причем работодатели обязаны будут оплатить его работнику в полном объеме, пишет ТАСС.