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Президент согласовал дату проведения голосования по Конституции РФ

26.02.2020 21:55
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Президент согласовал дату проведения голосования по Конституции РФ

Владимир Путин согласился с предложением сопредседателя рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса о проведении голосования 22 апреля.

Президент России Владимир Путин выбрал дату проведения народного голосования по внесению изменений в Конституцию России. Глава государства согласился с тем предложением, которое озвучил на рабочей встрече сопредседатель рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас и принял решение назначить проведение мероприятия на 22 апреля.

Об утверждении даты голосования сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павел Крашенинников, подчеркнув, что день голосования 22 апреля будет выходным днем, причем работодатели обязаны будут оплатить его работнику в полном объеме, пишет ТАСС.

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Голосование по Конституции может состояться 22 апреля
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