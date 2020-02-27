Туроператоры приостанавливают продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в те страны, где идет активное распространение коронавируса.

Туристические агентства и туроператоры России приостанавливают продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за распространения коронавируса. Такую рекомендацию вынес Ростуризм. Также, в ведомстве предписывают в обязательном порядке информировать путешественников об эпидемиологической ситуации не только в вышеназванных странах, но и других государствах. Сотрудники ведомства предлагают туроператорам рекомендовать своим клиента выбирать другие направления для путешествий, пишет РБК.