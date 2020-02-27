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Телеканалы "Ред Медиа" прекратят вещание в сети оператора "Триколор"

27.02.2020 21:32
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Телеканалы "Ред Медиа" прекратят вещание в сети оператора "Триколор"

Начиная с 1 марта текущего года телеканалы "Ред Медиа" больше не будут присутствовать в сети оператора "Триколор".

Согласно информации, распространенной пресс-службой "Газпром-медиа", в который входит "Ред Медиа", пакет телеканалов "Ред Медиа" больше не будет входить в сеть вещания оператора "Триколор". Компании не смогли договориться по продлению обслуживания, так как оператор требовал кардинально изменить условия пакетирования и продвижения контента. Поэтому, начиная с 1 марта пакет телеканалов "Ред Медиа", в который входит и большое количество спортивных каналов, прекратит вещание в сети "Триколор", пишет ТАСС.

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