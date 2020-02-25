Индекс РТС упал ниже показателей декабря 2019 года

Торги на Московской бирже завершились падением основных российских индексов.

Основной индикатор фондового рынка России, индекс РТС упал на 5,16% и по данным Московской биржи, полученным на 18:56 по московскому времени, составил 1446,11 пункта. Это первый раз за период с 10 декабря прошлого года, когда индекс РТС опускается ниже 1450 пунктов, пишет ТАСС. При этом индекс Московской биржи также показал достаточно резкое снижение. Показатель упал на 3,33%, составив 3002,68 пункта.