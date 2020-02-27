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Ученые доказали, что употребление кофе снижает риск некоторых видов рака

27.02.2020 20:09
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Ученые доказали, что употребление кофе снижает риск некоторых видов рака

Международное агентство по исследованию рака уделило большое внимание употреблению кофе в недавно выпущенном «Докладе о раке мира 2020».

В докладе Международного агентства по исследованию рака, который публикуется каждые пять лет, говорится, что есть свидетельства того, что кофе снижает риск возникновения некоторых видов рака.

«Недавние исследования показывают, что потребление кофе может снизить риск рака печени и рака эндометрия», - пишут авторы исследования.

В одном разделе отчета исследователи проанализировали группу из более чем одного миллиона человек и пришли к выводу, что у людей, которые пили три чашки кофе в день, риск развития гепатоцеллюлярной карциномы, наиболее распространенного типа первичного рака печени, на 27 процентов ниже.

По словам ученых, может быть несколько причин, почему кофе полезен для нас. Так, кофе полон биологически активных соединений, таких как «хлорогеновая кислота, кахвеол и N-метилпиридиний», которые, как было установлено, уменьшают воспаление, служат потенциальными противораковыми механизмами и улучшают чувствительность к инсулину. Также кофе полон антиоксидантов, которые теоретически могут оказывать защитное действие против рака.

И это не только помогает вам бороться с раком. Исследователями обнаружено, что кофе обладает многими другими удивительными преимуществами для здоровья. Польза для здоровья от употребления кофе включает в себя снижение риска смерти в целом, согласно исследованию Национальных институтов здравоохранения США (NIH), в котором принимали участие более 400 000 человек. Употребление кофе также может улучшить память и снизить риск сердечных заболеваний, пишет Her.

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