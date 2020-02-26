Ученые обнаружили кроваво-красный снег в Антарктиде

В Антарктиде в районе украинской базы им. Вернадского был обнаружен кроваво-красный снег. Причиной столь странного цвета ледяного покрова стали колонии водорослей.

Украинские ученые, размещенные на исследовательской базе им. Вернадского на острове Галиндез, неожиданно обнаружили, что снег вокруг антарктической базы превратился из белого в розовый и красный. Но не волнуйтесь, пингвины не пострадали и не ответственны за изменение цвета.

Виновником окраски является Chlamydomonas nivalis, красные водоросли, которые обычно встречаются во льдах и снегах на горных хребтах, а также на полюсах. Министерство образования и науки Украины объяснило это явление в посте на Facebook, описав снег как цвет малинового варенья.

Эти крошечные организмы нашли свою нишу в чрезвычайно холодном климате. В зимние месяцы они спят, ожидая таяния льда и снега. Когда среда нагревается, они расцветают и размножаются в своей среде. Водоросли меняют цвет с зеленого на оранжевый и красный в течение своего жизненного цикла, причем цветение особенно интенсивно в течение продолжительных периодов хорошей температуры.

В этом сезоне погода в Антарктиде была необычайно теплой. Рекорд для самой горячей из когда-либо зарегистрированных температур на самом южном континенте был установлен в начале этого месяца с невероятными 18,3 C (64,9 F) на аргентинской исследовательской базе Esperanza, в 405 километрах (252 милях) от исследовательской базы Вернадского.

Такие крупные колонии водорослей оказывают вредное воздействие на лед и таяние ледников во многих географических точках. Белый лед действительно хорошо отражает свет, уменьшая количество тепла, которое поглощает ледник. Так как водоросли темнее по окраске, они отражают меньше солнечного света и, следовательно, приводят к более быстрому таянию ледников.

Как обсуждалось в исследовании Nature Communications, проведенном несколько лет назад, водоросли могут уменьшить альбедо снега (его отражательную способность) до 13 процентов. Учитывая, что более высокие температуры по всему земному шару создают для водорослей более раннее и более продолжительное цветение, между крошечными организмами, изменением климата и таянием ледников по всему миру существует замкнутый круг, пишет IFLScience.