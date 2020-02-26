Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ФЕВ, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    65,5177
EUR (ЦБ)    71,2439

26 ФЕВ, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    65,5177
EUR (ЦБ)    71,2439

Ученые обнаружили кроваво-красный снег в Антарктиде

26.02.2020 22:19
Комментарии
Ученые обнаружили кроваво-красный снег в Антарктиде

В Антарктиде в районе украинской базы им. Вернадского был обнаружен кроваво-красный снег. Причиной столь странного цвета ледяного покрова стали колонии водорослей.

Украинские ученые, размещенные на исследовательской базе им. Вернадского на острове Галиндез, неожиданно обнаружили, что снег вокруг антарктической базы превратился из белого в розовый и красный. Но не волнуйтесь, пингвины не пострадали и не ответственны за изменение цвета.

Виновником окраски является Chlamydomonas nivalis, красные водоросли, которые обычно встречаются во льдах и снегах на горных хребтах, а также на полюсах. Министерство образования и науки Украины объяснило это явление в посте на Facebook, описав снег как цвет малинового варенья.

Эти крошечные организмы нашли свою нишу в чрезвычайно холодном климате. В зимние месяцы они спят, ожидая таяния льда и снега. Когда среда нагревается, они расцветают и размножаются в своей среде. Водоросли меняют цвет с зеленого на оранжевый и красный в течение своего жизненного цикла, причем цветение особенно интенсивно в течение продолжительных периодов хорошей температуры.

В этом сезоне погода в Антарктиде была необычайно теплой. Рекорд для самой горячей из когда-либо зарегистрированных температур на самом южном континенте был установлен в начале этого месяца с невероятными 18,3 C (64,9 F) на аргентинской исследовательской базе Esperanza, в 405 километрах (252 милях) от исследовательской базы Вернадского.

Такие крупные колонии водорослей оказывают вредное воздействие на лед и таяние ледников во многих географических точках. Белый лед действительно хорошо отражает свет, уменьшая количество тепла, которое поглощает ледник. Так как водоросли темнее по окраске, они отражают меньше солнечного света и, следовательно, приводят к более быстрому таянию ледников.

Как обсуждалось в исследовании Nature Communications, проведенном несколько лет назад, водоросли могут уменьшить альбедо снега (его отражательную способность) до 13 процентов. Учитывая, что более высокие температуры по всему земному шару создают для водорослей более раннее и более продолжительное цветение, между крошечными организмами, изменением климата и таянием ледников по всему миру существует замкнутый круг, пишет IFLScience.

Комментировать (без регистрации)
У Земли появился временный естественный спутник
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Обнулить президентство». Экс-помощник Путина рассказал, зачем меняют Конституцию

«Обнулить президентство». Экс-помощник Путина рассказал, зачем меняют Конституцию
Политика 5

Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время

Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время
Политика

Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск

Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск
Экономика

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов
Экономика

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?
Исследования

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений
События и факты

Узнай, страна

На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море

На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море

В Татарстане ученые разработали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии

В Татарстане ученые разработали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии

В Москве начали выпуск нового полимера для авиации, космоса, судостроения, не имеющего аналогов в РФ

В Москве начали выпуск нового полимера для авиации, космоса, судостроения, не имеющего аналогов в РФ

В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

Новости дня

22:35 Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21:55 Президент согласовал дату проведения голосования по Конституции РФ Президент согласовал дату проведения голосования по Конституции РФ
21:36 У Земли появился временный естественный спутник У Земли появился временный естественный спутник
20:59 Эксперты оценили введение США новых санкций в отношении России Эксперты оценили введение США новых санкций в отношении России
20:37 Белоруссия договорилась с российскими компаниями о поставках нефти Белоруссия договорилась с российскими компаниями о поставках нефти
20:15 Бабочки пользуются «акустическим камуфляжем» для того, чтобы скрываться от летучих мышей Бабочки пользуются «акустическим камуфляжем» для того, чтобы скрываться от летучих мышей
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19:44 В профсоюзе предложили штрафовать родителей за оскорбление педагогов детьми В профсоюзе предложили штрафовать родителей за оскорбление педагогов детьми

Узнай, страна!

13:22 На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter