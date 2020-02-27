Россия приостанавливает авиасообщение с Ираном

Начиная с 28 февраля будет приостановлено авиасообщение между Россией и Ираном.

В пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что принято решение о приостановке авиасообщения с Ираном из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019. Тем не менее для компаний "Аэрофолот" и Mahan Air сделают исключение. Они смогут выполнять регулярные рейсы, но только через терминал F международного аэропорта Шереметьево, пишет РИА Новости.

Ранее, Россия приостановила полеты с Китаем и Южной Кореей, но оставила рейсы для нескольких авиакомпаний, которые также будут совершать рейсы через терминал F аэропорта Шереметьево.