В МИД оценили идею присоединения Германии и Франции к переговорам по Сирии

Представитель МИД РФ Мария Захарова не считает необходимым присоединение Германии и Франции к переговорам России и Турции по Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает нецелесообразным присоединение представителей Германии и Франции к переговорам России и Турции по вопросу ситуации в сирийском Идлибе. По ее словам, ситуация в Сирии напрямую касается двухсторонних отношений России и Турции, и она не видит необходимости подключать другие страны, тем более, которые не оказали существенного влияния на развитие ситуации "на земле", к двухстороннему переговорному процессу. При этом Захарова отметила, что российская сторона готова рассмотреть любые инициативы, но только при условии их необходимости, пишет RT.

Ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал подключить глав Германии и Франции к переговорному процессу по сирийскому конфликту между Россией и Турцией.