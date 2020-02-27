Бюджет потеряет более 1 трлн рублей в случае отмены НДФЛ для малоимущих граждан

По данным ФНС отмена НДФЛ малоимущим россиянам обойдется бюджету более чем в 1 трлн рублей.

Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерий Засько озвучил расчеты ведомства в случае принятия решения об отмене налога на доходы физических лиц для категории малоимущих россиян. Согласно представленным данным, в этом случае бюджет недополучит более 1 трлн рублей. Также в ведомстве подсчитали и доходы бюджета от увеличения ставки налога для богатых россиян. По словам Засько - это копейки.

В ФНС утверждают, что 93% работающих россиян получают за год порядка 1 млн рублей, 65% российских граждан имеют заработные платы от 114 тыс. до 1 млн рублей в год, 28,2% россиян получают в год не более 114 тыс. рублей, и всего 6,9% работающего населения России за год зарабатывает более 1 млн рублей. Такие данные получены ФНС за 2018 год, пишет РБК.