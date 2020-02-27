Россияне хранят в банках 8 трлн рублей

Эксперты утверждают, что на текущих банковских счетах россиян размещено порядка 8 трлн рублей.

Аналитики Альфа-банка провели собственное исследование и выяснили, что россияне предпочитают хранить денежные средства не во вкладах и депозитах, а на текущих счетах. Так, по данным на конец 2019 года, на текущих банковских счетах россиян было размещено порядка 8 трлн рублей.

Аналитики связывают перераспределение денежных потоков не только со снижением ставок по вкладам, но и с увеличением количества расчетов с использованием банковских карт и предоставлением более гибких условий хранения средств на текущих счетах. Также эксперты отмечают, что многие россияне не могут позволить себе откладывать деньги на длительный срок, а на текущих счетах происходит накопление средств на крупные приобретения в краткосрочном периоде, пишет РБК.