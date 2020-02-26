Эксперты оценили введение США новых санкций в отношении России

Санкции в отношении России окажут непредсказуемое влияние не столько на российскую экономику, сколько на мировые рынки.

Институт международных финансов (IIF) оценил новое введение Соединенными штатами санкционных ограничений в отношении России. По мнению экспертов организации, санкции принесут негативные, непредсказуемые эффекты не столько для российской экономики, сколько для мировых рынков.

Эксперты отметили, что по сравнению с ситуацией 2014 года, Россия смогла значительно укрепить свою экономику, в основном, за счет грамотной финансово-кредитной политики Банка России. А вот для мировых рынков, санкции против российского суверенного долга могут стать серьезным испытанием, ведь гособлигации России входят практически во все ключевые индексы развивающихся рынков и являются важным инструментом глобальной финансовой системы, пишет РБК.