Минюст озвучил условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия выплатит грузинской стороне €10 млн по решению ЕСПЧ только после того, как будут представлены точные списки пострадавших с размером выплачиваемой им компенсации.

Минюст России разработал специальный план по исполнению решения ЕСПЧ о выплате грузинским гражданам, пострадавшим от депортации в 2006 году, порядка €10 млн. Согласно документу, российская сторона готова исполнить решение Суда, но только после того, как Грузия представит уточненный список всех пострадавших лиц, где будут указаны размер компенсации и причиненный ущерб каждому конкретному человеку. Такое условие выдвигается из-за боязни России, что денежные выплаты могут получить другие люди, не имеющие никакого отношения к ситуации, и которых нельзя считать потерпевшими, пишет РИА Новости.