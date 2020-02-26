В профсоюзе предложили штрафовать родителей за оскорбление педагогов детьми

В профсоюзе образования отметили, что в настоящее время увеличилось количество случаев нападения на преподавателей, что вынуждает принять меры по защите российских педагогов.

Общероссийский профсоюз образования представил в Минпросвещения РФ подготовленные поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые смогут обеспечить защиту учителей от некорректного поведения учеников. Так, в документе предлагается ввести штраф за оскорбление учителя в размере от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тыс. рублей для юридических лиц. Авторы проекта поправок также предлагают увеличить штраф для родителей, которые недостаточно хорошо выполняют свои обязанности по отношению к воспитанию и содержанию своих детей до 3 тыс. рублей.

Помимо этого, в документе есть пункт, согласно которому предлагается ввести уголовную отвественность сроком до 3 лет за нанесение побоев или причинение другого насилия педагогу. А за то же преступление, но совершенное группой лиц или при нанесении особо тяжкого вреда - до 6 лет, пишет ТАСС.