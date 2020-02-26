Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет приостановлено с 1 марта

Оперативный штаб по регулированию ситуации с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Южной Кореей.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила, что начиная с 1 марта текущего года Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Причиной такого решения стало опасение распространения коронавируса, из-за резкой вспышки заболевания в Южной Корее. Тем не менее, для авиакомпаний "Аэрофлот" и "Аврора" будут сделаны исключения и они смогут осуществлять полеты в запрещенную страну. Так, Аэрофлот будет выполнять как регулярные, так и чартерные рейсы, а авиакомпании "Аврора" выдадут разрешение только на выполнение чартерных рейсов, пишет РИА Новости.

Ранее, Роспотребнадзор вынес предупреждение россиянам об опасности посещения Италии, Ирана и Южной Кореи, из-за резкой вспышки коронавируса на их территории.