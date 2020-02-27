Правительство определило кураторов и руководителей национальных проектов

Национальные проекты России получили кураторов и руководителей из числа нового Правительства.

Правительство назначило новых кураторов, которые будут следить за реализацией национальных проектов. Так, нацпроекты в сфере наука, медицины, образования и демографии остались под "присмотром" вице-премьера Татьяны Голиковой, но "Здравоохранение" отдано под руководство главы Минздрава Михаила Мурашко, "Образование" передано министру просвещения Сергею Кравцову, руководить нацпроектом "Демография" будет министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а "Наукой" займется глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Первому вице-премьеру Андрею Белоусову отданы три нацпроекта: "Международная кооперация и экспорт", руководить которым как и раньше будет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также "Производительность труда и поддержка занятости" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", которые перешли в распоряжение министра экономического развития Максима Решетникова.

Кураторство над нацпроектом "Экология" получила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Безопасные и качественные автодороги", которые останутся под руководством министра транспорта Евгения Дитриха, и подведомственные министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву "Жилье и городская среда" перешли к вице-премьеру Марату Хуснуллину, который также будет следить за транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

А вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором нацпроектов "Культура" и "Цифровая экономика", которые теперь возглавляют министр культуры Ольга Любимова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев соответственно, пишет ТАСС.