Лукашенко обвиняет Россию в "понуждении" к созданию Союзного государства

Белорусский лидер заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции и скорейшему созданию Союзного государства.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия "понуждает" Белоруссию к интеграции. По его слова, раньше, не было разговоров о том, что страна потеряет свою независимость и откажется от суверенитета, а теперь, российская сторона намекает на то, что для установки единых цен на энергоносители как в России, так и в Белоруссии, страна должна будет присоединиться к РФ, войдя в ее состав, пишет РБК.

Особо Лукашенко отметил, поставки российского газа для белорусской стороны по цене в $127 за тыс. куб. м., тогда как на бирже, по его словам, газ торгуется ниже $100.