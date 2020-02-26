Белоруссия договорилась с российскими компаниями о поставках нефти

Помимо группы "Сафмар" еще пять российских компаний выразили готовность поставлять нефть в Белоруссию без выплаты премий.

Пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко рассказал о ситуации с закупкой российской нефти для белорусских НПЗ. По его словам, помимо группы "Сафмар", холдингу удалось заключить контракты на поставку нефти с еще пятью российскими компаниями. Представитель "Белнефтехима" не уточнил ни названия российских компаний, ни стоимость сырья, отметил лишь, что контракты заключены на первый квартал, а российские компании согласились поставлять нефть без получения премий, пишет РБК.