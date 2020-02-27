Правительственная армия Сирии отразила все атаки оппозиции в Идлибе

Военный источник опроверг информацию о захвате оппозицией сирийского города Саракиб, который находится под контролем правительственных войск Сирии.

Согласно данным, поступившим из военного источника, знакомого с ситуацией, информация о том, что оппозиции удалось захватить сирийский город Саракиб, который находится под контролем правительственной армии Сирии, не соответствует действительности. Источник сообщил, что войска оппозиции действительно пытались захватить этот важный стратегический пункт в районе Идлиба, но правительственная армия успешно отбила все атаки боевиков, пишет ТАСС.