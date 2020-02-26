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Турция пригрозила Сирии новой военной операцией

26.02.2020 16:23
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Турция пригрозила Сирии новой военной операцией

Президент Турции пообещал возобновить военные действия в районе Идлиба, если сирийская армия не освободит турецкие наблюдательные пункты в регионе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил правительству Сирии началом новой военной операции. По его словам, Турция возобновит военные действия, если правительственная армия Сирии не освободит турецкие наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, которые в данный момент окружены сирийскими военными. Эрдоган грозит силой очистить территории, и оттеснить правительственные войска к границам, обозначенным Сочинским меморандумом. Эрдоган требует освободить территории, занятые турецкими военными, до конца февраля, пишет РИА Новости.

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