Новая "зеленая" технология генерирует электричество "из воздуха"
Исследователи из Массачусетского университета разработали уникальное устройство, которое использует природный белок для того, чтобы получать электричество прямо из воздуха.
Новая экологически чистая технология, названная Air-gen, представляет собой пневматический генератор с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter. Технология также является возобновляемой и недорогой, настолько, что ученые готовы внедрить свое изобретение в коммерческое производство. Устройство может применяться для питания мониторов здоровья и фитнеса, умных часов, а в ближайшем будущем и мобильных телефонов, что исключит периодическую зарядку.
Подробнее о новой разработке читайте в материале "Капитала страны": "Ученые создали экологически чистую технологию, которая может генерировать электричество "из воздуха".
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