Президента возмущают призывы "расправляться" с детьми сотрудников Росгвардии и МВД

После пошедших в столице России митингов, в сети стали появляться призывы "расправляться" с детьми обеспечивающих правопорядок сотрудников МВД и Росгвардии.

Президент России Владимир Путин резко осудил призывы к "расправе" над детьми сотрудников МДВ и Росгвардии, которые стали появляться в интернете после прошедших в 2019 году митингов в Москве. По его словам, подобные экстремистские высказывания способны "разбалансировать ситуацию в стране" и с такими вещами нельзя шутить. Президент подчеркнул, что сотрудники, которые обеспечивали правопорядок на митингах действовали в рамках необходимых для предотвращения беспорядков процедур, а участники митингов должны соблюдать законы и не устраивать беспорядков, которые могут перейти в погромы, пишет ТАСС.

Ранее, по делу о призывах к "расправе" над детьми сотрудников МВД и Росгвардии был осужден блогер Владислав Синица. Суд признал его высказывания в сети экстремистскими и приговорил к отбыванию наказания в колонии в течение пяти лет.